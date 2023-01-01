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بعث وائل رياض، مدرب المنتخب الأولمبي، رسالة مؤثرة عقب ضياع لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بالخسارة أمام المغرب بنتيجة 2-1.

نشر وائل رياض عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور للمنتخب، معلقًا عليها:" البطولة ليست لقب فقط ، البطولة رجولة و روح وأداء قتالي ، والحمد لله كنا علي قدر المسئولية ولم يبخل أي فرد من الفريق المصري ( لاعبين وجهاز ) من التفاني والأداء بمنتهي القوة لرفعة إسم مصر".

أضاف:" شكراً لكل اللاعبين الرجالة بجد ، شكراً كابتن بركات المشرف العام اللي كان له دور كبير في رفع الضغوطات ، شكراً أستاذ شعبان المنسق العام للمنتخبات الوطنية".

تابع:" شكر وإمتنان لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون بداية من ميكالي إنتهاءاً بعم عيد وعلاء سعيد عمال المهمات ، وشكراً لكل من ساندنا ودعمنا سواء بالمدح أو بالإنتقاد الإيجابي".

أتم:" نعتذر للشعب والجمهور المصري العظيم علي عدم تحقيق الميدالية الذهبية ، وموعدنا في أولمبياد باريس، تحيا مصر".