 وائل رياض: البطولة رجولة وأداء قتالي.. وكنا على قدر المسئولية - بوابة الشروق
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وائل رياض: البطولة رجولة وأداء قتالي.. وكنا على قدر المسئولية

محمد ثابت
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:07 م

بعث وائل رياض، مدرب المنتخب الأولمبي، رسالة مؤثرة عقب ضياع لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بالخسارة أمام المغرب بنتيجة 2-1.

نشر وائل رياض عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور للمنتخب، معلقًا عليها:" البطولة ليست لقب فقط ، البطولة رجولة و روح وأداء قتالي ، والحمد لله كنا علي قدر المسئولية ولم يبخل أي فرد من الفريق المصري ( لاعبين وجهاز ) من التفاني والأداء بمنتهي القوة لرفعة إسم مصر".

أضاف:" شكراً لكل اللاعبين الرجالة بجد ، شكراً كابتن بركات المشرف العام اللي كان له دور كبير في رفع الضغوطات ، شكراً أستاذ شعبان المنسق العام للمنتخبات الوطنية".

تابع:" شكر وإمتنان لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون بداية من ميكالي إنتهاءاً بعم عيد وعلاء سعيد عمال المهمات ، وشكراً لكل من ساندنا ودعمنا سواء بالمدح أو بالإنتقاد الإيجابي".

أتم:" نعتذر للشعب والجمهور المصري العظيم علي عدم تحقيق الميدالية الذهبية ، وموعدنا في أولمبياد باريس، تحيا مصر".


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