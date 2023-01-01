الرياض (د ب ا)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الأحد، نمو قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2022 بنسبة 8ر10%.



وأكدت بيانات أعلنها "ساما"اليوم الأحد ، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022.



وبحسب تقرير "ساما" السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 6ر0% ليصل إلى 64ر14 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 86ر1 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3ر3 في المئة(الدولار يساوي 75ر3ريال).



كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 5ر6% ليصل إلى 02ر57مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 8ر10% ليصل إلى 45ر75مليار ريال.



وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات نسبة 3 %.