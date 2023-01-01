دويدار: قلقان على الزمالك أمام الأهلي

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حذر أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض من الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها يوم 13 يوليو الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال دويدار خلال تواجده في قناة المحور ببرنامج (الريمونتادا):" لا يمكن خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، أشعر ببعض القلق قبل مباراة الفريقين بسبب أوسوريو".

أضاف:" الزمالك مع أوسوريو على المستوى الهجومي جبار ولكن دفاعيًا سهل على أي فريق اختراقنا فما بالك بالأهلي وقوة هجومه ووسط ملعبه".

أتم:" الزمالك يقدم أداء ونتائج جيدة مع أوسوريو ولكن هناك حالة قلق كبيرة من مستوى الدفاع وسنواجه صعوبات كبيرة لاختراق الأهلي خاصة وأن أسلوب وخطة كولر متوزانة".