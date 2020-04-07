السعودية وفرنسا تتفقان على التعاون في مجال الطاقة النووية

اتفقت السعودية وفرنسا على التعاون في العديد من المجالات يأتي في مقدمتها التعاون في "مجال الطاقة النووية".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في الرياض مع وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، وأصدرا بيانا مشتركًا اتفقا خلاله "على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية".

كما اتفق كلا البلدين "على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها".

وقال البيان إن " المملكة تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية."

وتهدف الاستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.

وقال البيان إن " المملكة وفرنسا وضعتا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.