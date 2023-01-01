 تل أبيب تشهد أكبر تظاهرة منذ أسابيع رفضا للتعديلات القضائية - بوابة الشروق
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تل أبيب تشهد أكبر تظاهرة منذ أسابيع رفضا للتعديلات القضائية

هديل هلال
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 2:03 م
شهدت مدينة تل أبيب، أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ أسابيع ليلة السبت؛ رفضاً لمحاولة جديدة من جانب ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المنتمي لليمين المتطرف، لإجراء تعديلات قضائية.

وبحسب ما نشره موقع «بي بي سي عربي»، ذكرت قناة إن12 الإخبارية والقناة 13، أن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.

واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير الماضي، عندما أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية، مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا، وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.

وكانت الاحتجاجات قد انحسرت قليلاً منذ أواخر مارس، عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج؛ ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة، بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.

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