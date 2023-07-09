أقيم مساء الجمعة حفل الفنان مدحت صالح، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن مشروع "الأساتذة" الغنائي، والذي حضره عدد كبير من الجمهور والشخصيات العامة، ويذاع على الهواء مباشرة بقناة الحياة التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحرص على حضور الحفل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وخالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ومحمود التوني، رئيس شبكة قنوات الحياة، والإعلامية جاسمين طه مذيعة قناة dmc، الناقد طارق الشناوى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وتحدث النجم مدحت صالح، عن الحفل قائلا: "تجهيز حفل الأساتذة أرهقني أياما كثيرة جدًا لإخراج حفل يليق بالجمهور المصري وأيضا بنجومنا الكبار والعظام اللي بنقوم بإعادة تراثهم الفني مرة أخرى للجمهور بالشكل الحديث مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب والموجي وغيرهم الكثير ، وسأحاول بكل ما أملك من طاقة أن أجعل مشروع الأساتذة مستمرا لإحياء تراثنا العظيم".

وقالت دكتور نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مشروع الأساتذة عندما عرض عليها رحبت بالفكرة على الفور بسبب إحياء تراثنا العظيم الذي لا يقدر بثمن من نجوم كبار على رأسهم الفنان مدحت صالح، مضيفة أن عرض حفل الأساتذة على شاشة قناة الحياة جعل ملايين المصريين يشاهدون تراثنا المصري ويُتدول للأجيال الجديدة بشكل مبسط وجميل.

وذكرت الكيلاني، أنها تابعت تجهيزات حفل الأساتذة بشكل تفصيلي وكانت حريصة على حضور البروفات لإخراج حفل مشرف يليق بمصر ، ولكنها لن تتدخل بالمرة في اختيار الأغاني لأنها رؤية فنان، وواجب وزارة الثقافة دعم جميع الأفكار الإيجابية المفيدة للجمهور المصري.

وتحدث خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن حفل الأساتذة قائلا إنه بعد الإعلان عن الحفل بساعات تم بيع جميع التذاكر، والجمهور غير القادر على شراء التذكرة أو جمهور المحافظات والمدن البعيدة عن القاهرة شاهدوا الحفل بالمجان على شاشات التلفزيون، مضيفا أن حفل الأساتذة يهدف إلى إعادة التراث المصري بشكل حديث يتناسب مع كل الأجيال الخالية والقادمة.

وصرح داغر، بأن هذا المشروع يضم الكثير من النجوم الكبار في الحفلات القادمة، متابعا: "نجاح الحفل الأول بهذا الشكل الضخم، يجعلني أثق تماما بأن مشروع الأساتذة سيضيف إلى الفن المصري بشكل كبير".

وأشاد الناقد طارق الشناوي، بالحفل قائلا إن مشروع الأساتذة فخر للفن المصري بشكل كبير، ومن النجاح الذي شاهده في الحفل الأول للمشروع يتوقع نجاحه واستمراريته بشكل كبير، مستطرا: "اليوم الحفل كامل العدد والجمهور سعيد بإعادة صياغة التراث الفني بالشكل الحديث الذي يتناسب مع الجيل الحالي".

وأضاف الشناوي: "أتمنى أن يتوسع مشروع الأساتذة ويقدم لنا داخل الأوبرا فنانين غير معتادين مثل تامر حسني، عمرو دياب، ومحمد حماقي، فهذا سيكون شيئا جديدا بالمرة ولن يقدم من قبل ومن وجهة نظري أن تفكير الشركة المتحدة وقناة الحياة متطور وسيقوموا بعمل هذة الفكرة الفترة القادمة".

وانطلقت شبكة تليفزيون الحياة، مساء أمس الجمعة في بث حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، حصريًا والمُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ«الأساتذة».

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل «التخت» التقليدي، إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.