امتحان التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية

عبر طلاب بالثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" للشعبية العلمية "رياضيات"، عقب خروجهم من لجان مدرسة الأنفوشي الثانوية "بنين"، وسط إجراءات تأمينية مشددة، وفقًا للقواعد الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.

ووصف الطالب عمرو بهاء، المقيد بالشعبة العلمية "رياضيات"، الامتحان بأنه كان سهلًا، وأن الأسئلة جاءت متوسطة ومناسبة للوقت المحدد، وأجاب على الأسئلة المقالية والموضوعية في وقت مُبكر، ووافقه الرأي زميله الطالب عبدالله بهاء.

وأكد الطالب بلال محمد الذي يؤدي الامتحان بذات المدرسة، سهولة الأسئلة ووصفها بأنها كانت أفضل من أسئلة امتحان مادة "الاستاتيكا"، ووافقه الرأي زميله فارس صلاح، رغم لفت الأخير النظر إلى وجود أسئلة بحاجة إلى تفكير.

ويواصل الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة داخل 148 لجنة منتشرة في ربوع عروس البحر الأبيض المتوسط، وسط إجراءات تأمينية مُشددة من جانب الشرطة، وعملية دعم وتحفيز من ناحية أُسرهم التي تنتظرهم خارج مقار اللجان، رغم إجازة عيد الأضحى وحرارة الصيف.

ويُؤدي 56 ألفا و579 طالبًا امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، بواقع 23 ألفا و63 طالبًا مقيدين بالشعبية الأدبية، و21 ألفا و444 طالبًا مسجلين بالشعبة العلمية "علوم"، و9 آلاف و845 طالبًا بالشعبية العلمية "رياضات"، و2234 طالبًا في المدارس الدولية.