 الشرطة الألمانية تطالب رواد الحفلات في برلين بعدم خلع ملابسهم خلال مهرجان موسيقى التكنو - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تطالب رواد الحفلات في برلين بعدم خلع ملابسهم خلال مهرجان موسيقى التكنو

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 1:22 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 1:22 ص

 طالبت شرطة برلين، رواد الحفلات، بالإبقاء على ملابسهم أثناء حضور الاستعراض السنوي الضخم لموسيقى التكنو في العاصمة الألمانية، والذي انطلق بعد ظهر اليوم السبت.

ووسط درجات حرارة شديدة الارتفاع، تجاوزت 30 درجة مئوية، يبدو أن عددا من المشاركين في الاستعراض الذي يحمل شعار "رايف ذي بلانيت" في برلين، لم يتحملوا سخونة الجو ،وقاموا بخلع ملابسهم.

وقالت شرطة برلين في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : " هناك طلب لم نكن نظن أنه يتعين علينا التوجه به وهو: من فضلك لا تنزع ملابسك".

كما وجه منظمو الحدث طلبات مماثلة.

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