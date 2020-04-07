الشرطة الألمانية تطالب رواد الحفلات في برلين بعدم خلع ملابسهم خلال مهرجان موسيقى التكنو

طالبت شرطة برلين، رواد الحفلات، بالإبقاء على ملابسهم أثناء حضور الاستعراض السنوي الضخم لموسيقى التكنو في العاصمة الألمانية، والذي انطلق بعد ظهر اليوم السبت.

ووسط درجات حرارة شديدة الارتفاع، تجاوزت 30 درجة مئوية، يبدو أن عددا من المشاركين في الاستعراض الذي يحمل شعار "رايف ذي بلانيت" في برلين، لم يتحملوا سخونة الجو ،وقاموا بخلع ملابسهم.

وقالت شرطة برلين في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : " هناك طلب لم نكن نظن أنه يتعين علينا التوجه به وهو: من فضلك لا تنزع ملابسك".

كما وجه منظمو الحدث طلبات مماثلة.