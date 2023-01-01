النائب محمد زين الدين: تنشيط الاستثمار يزيد قوة الجنيه أمام الدولار

طالب النائب محمد زين الدين، بضرورة العمل وفقا لآليات تعديلات قانون الاستثمار، قائلا: "اللي يخطأ لازم يتحاسب"، متابعا: "الاستثمار معناه فرصة عمل وإنتاج وتقليل الطلب على الدولار ومن ثم زيادة قوة الجنية أمام العملات الأجنبية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.

وأكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، لكن على أرض الواقع لا يوجد استثمار أو حل مشكلات، مشيرا إلى أن استمرار مشكلات المستثمرين تدفع رئيس الجمهورية للتدخل، متسائلا: "من الذي يقوم بتنفيذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن هناك تعطيل في الإجراءات وبيروقراطية في تنفيذ القانون، ليختتم: "أنا غيور على بلدي، وهناك دول نحن نسبقها بآلاف السنين، إلا أن لديهم استثمارات ومناخ أفضل منا، الأمر الذي يتطلب وجود تسهيلات حقيقية في ملف الاستثمار".