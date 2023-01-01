مصري ينظم وقفة احتجاجية في كوريا الجنوبية ضد حرق القرآن الكريم بالسويد

شاركت مجموعة من المسلمين المقيمين في كوريا الجنوبية، في وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة السويدية في سيئول بعد ظهر اليوم الأحد، ضد سماح السلطات السويدية بحرق المصحف الشريف.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، جاءت الوقفة بمشاركة عدد من المسلمين المقيمين في البلاد من مختلف الجنسيات؛ احتجاجا على حادث حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك الأسبوع الماضي، مما أثار استياء المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وقال منظم الوقفة سيد محمد من مصر: «حرق شخص ما القرآن الكريم في السويد، والسويد الآن أصبحت تعطي تصريحات لأكثر من الشخص للإساءة إلى الإسلام والمسلمين، لذلك نوجه رسالة إلى قادة السويد لتغيير هذه السياسة من أجل التعايش بين المسلمين وأصحاب المعتقدات الأخرى».

وطالب الحكومة السويدية بمعاقبة من أساء إلى القرآن الكريم، وإصدار قرار لعدم تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى.

من جانبه، ذكر متعب عبد الولي من اليمن، وهو إمام مسجد الحرمين في منطقة سونج-دو في إنتشيون، في كلمة أمام المتظاهرين: «نحتج بشكل قاطع على سماح السلطات السويدية لشخص متعجرف بحرق القرآن الكريم».

وأضاف: «نريد أن نرسل رسالة تفيد بأن القرآن الكريم هو دستور المسلمين، وأن مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأعمال لا يمكن أن تؤثر علينا؛ لأن قرآننا في قلوبنا وهو الكتاب المقدس الوحيد الذي حفظه الله منذ 1400 سنة».

ووصف حرق المصحف بأنه تصرف يخالف مبدأ التعايش السلمي، ويحرض على الكراهية والعنف والإرهاب، داعيًا الحكومة السويدية إلى مراجعة القوانين التي تسمح لأي شخص بأن يقوم بمثل هذا التصرف، وأن تمنع أي شخص يريد حرق كتاب مقدس.

كما دعا الجميع إلى مقاطعة المنتجات السويدية للتأثير على اقتصاد السويد، قائلًا إنه يريد أن يرسل رسالة تفيد بأن المسلمين قد بدأوا حملة لمقاطعة المنتجات السويدية.

هذا وشدد محمد السعدي من مصر، وهو تاجر سيارات، على أن القرآن الكريم هو دستور المسلمين، وأن حرق المصحف يشبه حرق مليار مسلم، مؤكدًا أن «القرآن في قلوب المسلمين ولا حياة لهم بدونه».

واستمرت الوقفة نحو الساعة أمام مبنى السفارة السويدية وسط سيئول، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 70 شخصا من ضمنهم نساء وأطفال.

وبدأ الجمع بالتكبير وقراءة سورة الفاتحة وسور أخرى، وإلقاء تصريحات باللغات العربية والإنجليزية والأردية لنقل موقف المسلمين في المجتمع الكوري من الحادث المعني.

وسلم الأستاذ سيد محمد، خطاب احتجاج باللغة الإنجليزية إلى السفارة السويدية، برفقة ضابط شرطة. كما أعرب المتظاهرون عن تقديرهم للشرطة الكورية، التي سمحت بالوقفة الاحتجاجية.