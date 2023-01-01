غرفة الصناعة والتجارة الألمانية: الصين سوق مهم بالنسبة للشركات الألمانية

سلطت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، الضوء على أهمية الصين بوصفها سوقا بالنسبة لشركات ألمانية.

وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي، لديهما مخاوف مفهومة تجاه ألا تنشأ حالات تبعية كبيرة للغاية، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالاقتصاد؛ لذا تعتزم الشركات تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها على نحو أقوى".

وأكد أن الدعم السياسي مهم في هذا الأمر، واستدرك قائلا: "ولكن الصين تعد السوق الأهم بشكل كبير في المنطقة الآسيوية بالنسبة للشركات الألمانية والأوروبية".

يذكر أن الحكومة الألمانية عرضت استراتيجية أمنية وطنية في منتصف يونيو الماضي، وتم وصف الصين في هذه الاستراتيجية بأنها شريك ومنافس.

وقال أدريان: "من مصلحة الطرفين أن يتم العمل على إتاحة النشاط الاقتصادي في الصين في نطاق معقول"، مشيرا إلى أن الصين معتمدة بشكل كبير جدا أيضا على العلاقات الاقتصادية الجيدة مع ألمانيا.