منتخب المغرب يهزم مصر ويتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

توج المنتخب المغربي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية من البطولة.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا بهدفين لهدف أمام نظيره المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبدالله مساء السبت، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف التقدم المنتخب المصري عن طريق لاعبه محمد صابر في الدقيقة الـ 8، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس المغربي علاء بلعروش.

وفي الدقيقة 33، أدرك المنتخب المغربي هدف التعادل عن طريق لاعبه يانيس بكراوي، من ضربة رأسية بعد تمريرة حاسمة من زميله بلال الخنوس.

وانتهى الشوط الثاني من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتتجه إلى الأشواط الإضافية التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه، بعدما سجل أسامة تارغالين هدف الفوز في الدقيقة 104.