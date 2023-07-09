تركيا تعلن مقتل جنديين بمنطقة عملية مخلب البرق شمالي العراق

لقي جنديان تركيان حتفهما في منطقة عمليات "مخلب البرق" الأمنية الجارية في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأحد، إن مقتل الجنديين جاء نتيجة إطلاق إرهابي حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" النار ضد الجنود الأتراك، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى، لكن جهود الكوادر الطبية لم تنجح في إنقاذ حياتهم.

يُذكر أن تنظيم "بي كيه كيه" يتخذ من جبال قنديل وجبل سنجار شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، ويشن التنظيم الإرهابي من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى هجمات داخل الأراضي التركية.

ووفقا للأناضول، تسبب حزب "بي كيه كيه" في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.