مبعوث بوتين لسوريا: الإعلان عن موعد لقاء أردوغان والأسد قريبا

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن العمل جارٍ بشكل مكثف على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتًا إلى الإعلان عن موعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، قريبًا.



وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع «العربية.نت»، اليوم الأحد، أن هناك مصاعب محددة في طريق تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، من بينها التواجد العسكري التركي في الأراضي السورية.



وحول تقييم موسكو للمستوى الذي وصلت إليه وساطتها بين حليفتها سوريا وشريكتها تركيا، عقب أنه لا يوجد أي تباطؤ في عملية التطبيع.



واستطرد: «على العكس هذه العملية تتطور بشكل شهري، في البداية كان لقاء على مستوى الخبراء، ثم لقاء ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم على مستوى وزراء الخارجية الذين كلفوا نواب الوزراء بالعمل على خارطة طريق».



وأكمل: «يتم حاليا العمل على تفعيل خارطة الطريق، ويجري العمل بشكل نشط ومكثف، وعندما تنتهي الأطراف من عملها، سيتم إبلاغ الرؤساء بالنتائج من أجل العمل لعقد لقاء على مستوى الرؤساء بين رئيس تركيا أردوغان والأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».



وبخصوص إعادة فتح الطرق الدولية، قال مبعوث بوتين الخاص إن العمل مستمر، وإن الالتزامات التي أخذتها تركيا على عاتقها، بإبعاد الفصائل المسلحة لمسافة 6 كم عن أوتوستراد M4، ووضع نقاط للجيش التركي هي مستمرة فيها، وهذا العمل فيه صعوبات محددة.



وذكر أن بعض الصعوبات تتعلق بالعلاقة بين تركيا وبين المجموعات التي تسيطر على تلك المناطق، معقبًا: «هذا العمل صعب بما فيه الكفاية، لكننا لا نرفع أيدينا، ومستمرون بالعمل عن قرب وبتنسيق بين سوريا وتركيا بوساطة العسكريين الروس».



وفيما يخص القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا، علق: «لولا الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لتحسنت الأوضاع هناك، فواشنطن تنهب خيرات سوريا لتغطية نفقات قواتها في سوريا».