القلق يسيطر على طلاب الثانوية العامة أمام لجان الهرم قبل امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

استقبلت لجان مدرسة الإيمان، وأم الأبطال بالهرم، طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها، العلمية والادبية، اليوم، لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع.

واستمر التواجد المكثف لأولياء الأمور، أمام اللجان، حيث افتراش الأرض، وقراءة القرآن والدعاء لأبنائهم، فضلا عن علامات الخوف والقلق المسيطرة على وجوههم.

انتشرت سيارات الشرطة أمام اللجان، لضمان انتظام سير أداء الامتحانات وفرض حالة من الهدوء والاستقرار أمام اللجان، والاستعداد لحل أية مشكلة تواجه إدارة المدرسة.

وفتحت المدارس أبوابها في الساعة الثامنة والربع لدخول الطلاب، ولذلك لضمان عدم تأخر بدء أداء الامتحان، نتيجة عملية التفتيش قبل دخول اللجنة، لمنع الهواتف وضمان عدم تسريب الامتحان.