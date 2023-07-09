مدينة باودنج الصينية توقف خدمة 23 من خطوط الحافلات لنقص التمويل

أعلنت مدينة باودنج الواقعة في شمال الصين عن وقف خدمة 23 من خطوط الحافلات بسبب "نقص شديد" في السيولة النقدية منذ مطلع عام 2020، عندما تفشت جائحة فيروس كورونا.

وقالت شركة باودنج للنقل العام المملوكة للدولة، ردا على سؤال السكان إنها "لا تستطيع استئناف خدمة خطوط الحافلات المتوقفة حاليا، استنادا للظروف التشغيلية الخاصة بها". ونشرت الشركة الرد الذي يعود تاريخه إلى 27 حزيران/ يونيو، على لوحة رسائل الكترونية تديرها صحيفة "الشعب"اليومية.

وعادة ما تقدم الحكومات في الصين دعما لعمليات تشغيل الحافلات المملوكة للدولة. وعانت ماليات الحكومات المحلية في الصين بسبب ركود العقارات ما أدى إلى استنزاف الدخل من بيع الأراضي.

وتزامن ذلك مع قفزة في الإنفاق العام استجابة للجائحة، ما ترك غالبية حكومات الأقاليم تواجه أزمة تمويل خطيرة. وعانى نصف المدن من صعوبات في إدارة سداد فوائد الديون العام الماضي وفقا لشركة "روديوم جروب "للأبحاث والبيانات والتحليلات.