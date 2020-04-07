تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من طريقة تحية وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لمسئول صيني خلال زيارتها إلى بكين.

وظهرت وزيرة الخزانة الأمريكية، وهي تنحني عدة مرات، أثناء مصافحتها لنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج، في بكين.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين تلتقي مع نائب رئيس الوزراء الصيني في بكين، وتقوم بالانحناء له عدة مرات. pic.twitter.com/K4AJpzzPGJ — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 8, 2023

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، قالت الوزيرة الأمريكية، إنها أجرت محادثات مباشرة وموضوعية ومثمرة مع القيادة الاقتصادية الجديدة للصين، بما في ذلك رئيس الوزراء لي تشيانج، ورئيس الحزب الشيوعي المعين حديثًا في البنك المركزي الصيني، بان كونج شنج.

وأضافت يلين: «بشكل عام، أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية - التي استغرقت حوالي 10 ساعات على مدار يومين - كانت بمثابة خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقات الأمريكية الصينية على أسس مؤكدة أكثر».

وتابعت: «لن تحل أي زيارة واحدة تحدياتنا بين عشية وضحاها، لكنني أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة اتصال مرنة ومثمرة».

وتعد زيارة يلين، ثاني زيارة يقوم بها مسئول في مجلس الوزراء الأمريكي إلى العاصمة الصينية في غضون أسابيع؛ إذ تسعى واشنطن لإعادة العلاقات مع بكين إلى مسارها، بعد شهور من التوترات الملتهبة.