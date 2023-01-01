 وزير المالية الفرنسي يعرب عن أمله أن تبني تسلا مصنعا في بلاده - بوابة الشروق
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وزير المالية الفرنسي يعرب عن أمله أن تبني تسلا مصنعا في بلاده

(د ب أ)
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 8:32 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 8:32 م

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، عن أمله في أن تبني شركة "تسلا" مصنعا في بلاده بعد أن استمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون موسك.

وزار ماسك فرنسا في مايو ويونيو الماضيين، حيث كان يبحث عن موقع لمصنع تسلا القادم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لو مير، إنه ليس من الواضح ما إذا كان ماسك سيبني مصنعا للسيارات أو للبطاريات.

وأضاف لو مير، في مقابلة بثها تلفزيون "إل سي آي" "هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة، لكني آمل أن يستثمر ماسك في فرنسا.

وناقش الأمر في عدة مناسبات مع رئيس الجمهورية، كما تحدثت معه، وهو يعلم أنه محل ترحيب في فرنسا".

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