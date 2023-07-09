الفلبين تتطلع إلى طرح سندات دولاية للبيع مطلع سبتمبر

تتطلع الفلبين إلى بيع سندات دولارية في أواخر أغسطس، أو مطلع سبتمبر العام الجاري إذا كانت ظروف السوق مواتية، حسبما قالت رئيسة مكتب الخزانة الوطني الفلبيني، روساليا دي ليون.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن دي ليون في مؤتمر صحفي عقدته قبل يومين، أن الحكومة تستهدف جمع ما لا يقل عن ملياري دولار من عملية بيع السندات.



وقال وزير المالية بنجامين ديوكنو في نفس المؤتمر الصحفي، إن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نسبة 51.2% المستهدفة بحلول عام 2028، هو أمر يمكن تحقيقه عبر خفض الإقراض، وزيادة النمو الاقتصادي.



وأضاف ديوكنو، أن من المتوقع أن يوقع الرئيس فيرديناند ماركوس الابن على مشروع قانون صندوق للثروة كي يصبح قانونا في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.



ويشار إلى أن معدل التضخم العام في الفلبين يتراجع بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 14 عاما في يناير الماضي.