الأناضول: إنقاذ 20 مهاجرا دفعتهم اليونان للمياه الإقليمية التركية

أنقذت السلطات في ولاية موجلا جنوب غربي تركيا، 20 مهاجرا غير نظامي بعد أن دفعهم الجانب اليوناني إلى مياهها الإقليمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.



وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها أمس السبت، إنها تلقت بلاغا بوجود مهاجرين على متن طوف نجاة قبالة سواحل منطقة "داتشا" التابعة لموجلا.



وأوضح البيان أن القيادة وجهت فرقا تابعة لها إلى المنطقة ليتم إنقاذ 20 مهاجرا، وأن عناصر من الجانب اليوناني دفعت هؤلاء المهاجرين قسرا إلى المياه الإقليمية التركية، بحسب ما كشفته التحريات.



وبعد أن تم نقلهم إلى البر، سلمت فرق خفر السواحل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في موجلا.