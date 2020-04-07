 الأناضول: إنقاذ 20 مهاجرا دفعتهم اليونان للمياه الإقليمية التركية - بوابة الشروق
الأحد 9 يوليه 2023 11:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الأناضول: إنقاذ 20 مهاجرا دفعتهم اليونان للمياه الإقليمية التركية

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:30 ص
أنقذت السلطات في ولاية موجلا جنوب غربي تركيا، 20 مهاجرا غير نظامي بعد أن دفعهم الجانب اليوناني إلى مياهها الإقليمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها أمس السبت، إنها تلقت بلاغا بوجود مهاجرين على متن طوف نجاة قبالة سواحل منطقة "داتشا" التابعة لموجلا.

وأوضح البيان أن القيادة وجهت فرقا تابعة لها إلى المنطقة ليتم إنقاذ 20 مهاجرا، وأن عناصر من الجانب اليوناني دفعت هؤلاء المهاجرين قسرا إلى المياه الإقليمية التركية، بحسب ما كشفته التحريات.

وبعد أن تم نقلهم إلى البر، سلمت فرق خفر السواحل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في موجلا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك