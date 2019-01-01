المستشار الألماني: تجارة التجزئة تحديدا تمنح مجتمعنا الأمان

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية تجارة التجزئة بالنسبة للمجتمع في بلاده.

وبمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء سلسلة صيدليات "دي إم"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مدينة راينشتيتن بالقرب من كارلسروه اليوم الأحد:" تجارة التجزئة تحديدا تمنح مجتمعنا الأمان" مشيرا إلى أن الجميع شعر بهذا خلال جائحة كورونا.

وأضاف شولتس أنه في الوقت الذي أغلقت فيه كل المحلات تقريبا أبوابها في جائحة كورونا، كان موظفو "دي إم" متواجدين في أماكن عملهم من أجل خدمة المواطنين لإمدادهم بما يحتاجون إليه.

وقال شولتس أمام عدة آلاف من موظفي "دي إم" في قاعات معرض مدينة كارلسروه:" تواجدكم وعملكم اليومي ومصداقيتكم أبقت على تماسك مدننا ومجتمعنا في هذه الأوقات العصيبة ولا تزال تقوم بهذا يوميا".

وذَكَّر شولتس الحاضرين بكلمات مؤسس "دي إم" جوتس فيرنر (1944-2022) التي قال فيها إن التعاون داخل الشركة هو من قبيل تعايش الناس مع بعضهم البعض. وأضاف شولتس أن هذا يتضمن أيضا احترام أصحاب المهن الأخرى والمسارات التعليمية الأخرى، وقال إن جائحة كورونا أظهرت أن المدير ليس أفضل أو أسوأ من ساعي البريد وأن الاستاذة الأكاديمية ليست أفضل من أمين المخزن " فالجميع مطلوب والجميع يفعل شيئا من أجل بلادنا".