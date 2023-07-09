امرأة متحولة تفوز لأول مرة بمسابقة ملكة جمال هولندا

توجت امرأة متحولة بلقب "ملكة جمال هولندا" للمرة الأولى، حسبما أعلنت لجنة التحكيم مساء أمس السبت، بعد انتهاء المسابقة التي أقيمت في مدينة ليوسدين، الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا، جنوب شرق أمستردام.

وكانت الفائزة هي ريكي كول، 22 عاما، وقالت إنها تحب الدفاع عن "كل الصغار من أمثال ريكي المرفوضين من أسرهم".

وأشادت لجنة التحكيم بخلفيتها وإصرارها.

وأعلنت اللجنة بعد القرار أن "المتسابقة النهائية تألقت طوال المسابقة، وحققت أكبر قدر من التقدم، ولها قصة قوية مع وجود رسالة واضحة".

وكول ليست بغريبة عن عالم مسابقات الجمال الهولندية، إذ وصلت في عام 2018 إلى نهائي المسابقة التليفزيونية "أفضل عارضة أزياء قادمة في هولندا".