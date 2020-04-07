صور - كانتي يصل جدة للانضمام إلى معسكر الاتحاد

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وصل النجم الفرنسي نجولو كانتي وزميله البرتغالي جوتا، إلى مدينة جدة تمهيدًا للانضمام إلى المعسكر الإعدادي لفريقهما الجديد الاتحاد، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ومن المقرر أن يشارك فريق اتحاد جدة في البطولة العربية للاندية «كأس الملك سلمان»، والتي تستضيفها السعودية خلال الفترة بين 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس القادم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على فيسبوك، لقطات من وصول كانتي وجوتا، معلقا عليها: «وصول نمران شرسان جديدان إلى جدة .. كانتي وجوتا يجلبان مخالبهما الحادة وتصميمهما الشرس لفريق النمور».

يُذكر أن اتحاد جدة تعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم، كريم بنزيما وكانتي وجوتا.