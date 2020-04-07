مدارس عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات علم النفس والجيولوجيا والتفاضل

توافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية على مدرسة الحرية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، لأداء امتحانات الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضيات وعلم النفس للشعبة الأدبية، وسط تواجد أمني ملحوظ أمام المدرسة.



وفتحت المدرسة أبوابها من الثامنة والربع صباحا لتفتيش الطلاب وسحب متعلقاتهم قبل دخول اللجان.



وحرص أولياء الأمور على مرافقة ذويهم لتشجيعهم وتحفيزهم على أداء الامتحانات، وناشدت قوات الأمن أولياء الأمور بمغادرة محيط المدارس والتوجه إلي منازلهم نظراً لارتفاع درجات حرارة الجو.



ومن المقرر، أن تنطلق اللجان في التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً لامتحاني الجيولوجيا وعلم النفس، بينما ينتهى امتحان التفاضل والتكامل في الحادية عشر لشعبة علمى رياضيات.