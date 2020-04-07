كشف الإعلامي أحمد فايق عن تفاصيل برنامجه الجديد "لوغاريتم"، والذي تنطلق أولى حلقاته في السابعة مساء الجمعة، الموافق 14 يوليو الجاري، عبر قناة dmc، فيما تستمر على القناة نفسها حلقات برنامج "مصر تستطيع" كل يوم خميس في السابعة مساء على الهواء مباشرة.

وقال "فايق" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، إن هناك مقولة عظيمة لإسحاق نيوتن، تقول "نحن نبني الكثير من الجدران والقليل من الجسور"، مؤكدا على أن فلسفة برنامج "لوغارتيم" والهدف الرئيسي من المحتوى الذي يقدمه هو بناء جسور للمعرفة، لافتا إلى أن كل حلقة ستقدم معلومات كثيرة عن النموذج الكوري، يتم اكتشافها من خلال المصريين والعرب الذين يعيشون في كوريا، بالإضافة إلى الكوريين أيضا.

وأوضح "فايق" إن كل حلقة من "لوغاريتم" سيتم خلالها تقديم "ضيف وتجربة"، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصري في جامعة "سول" ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، وأحد أفراد الفريق الذي وضع منظومة الفاتورة الإلكترونية في كوريا، سيروي خلال اللقاء تجربته وتفسيره لمقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

أما على مستوى التجربة، فأكد "فايق" إن البرنامج سيقدم للمشاهدين جولة في شوارع كوريا، للإجابة على عدد من الأسئلة منها: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، وما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟، وما هو سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، ولماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟

كما يكشف البرنامج، طبيعة الطعام الكوري ومذاقه، مثل؛ "سناك الطحالب" و"الموز بحجم القضمة الواحدة"، و"الفراولة بلون التوت"، و"اليوسفي بحجم الليمون الصغير".

واختتم "فايق" تدوينته بالإجابة على سؤال: لماذا كوريا؟ قائلا إن كوريا أصبحت في كل بيت، فالأبناء يشاهدون المسلسلات والأفلام الكورية ويستمعون لفرقة "بي تي إس" ومبهورين بالبوب الكوري، ولأن هذا البلد لم يعد بعيد عن أي بيت مصري وعربي، فبرنامج "لوغاريتم" يحاول اكتشاف وفك الشفرة الكورية.