المتحدث العسكري: إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة إلى المحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة

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أفاد المدعي العام العسكري بأن النيابة العسكرية أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ "جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضـد المتهم، وتم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

وقال العقيد أركان حرب غريب حافظ المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة حريصة على توضيح الحقائق للرأي العام، بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

وأوضح المتحدث، في بيان له، الثلاثاء الماضي، أنه تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1 يوليو 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وباشرت النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم؛ القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.