مقتل شخص وسقوط عدد من المصابين إثر هجوم بسكين غربى ألمانيا

قتل مهاجم مسلح بسكين شخصا وأصاب عدة أشخاص في بلدة باد هونينجن بغربي ألمانيا يوم السبت، حسبما ذكرت الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه لم يتسن التأكد من شائعات عبر الانترنت عن حدوث حالة من الفوضى خلال الحادث، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك تهديد ، وأنه تم القبض على مشتبه به.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل بشأن الشخص المقتول أو الجاني أو خطورة الإصابات من السلطات في ولاية راينلاند بالاتينات.

وفي حادثة منفصلة في هامبورج، قام رجل بطعن آخر بسكين حتى الموت.

وبحسب الشرطة، فقد دخل الرجلان في مشادة في فناء مبنى سكني في منطقة هايمفيلد. وألقي القبض على الجاني المشتبه به. ولم تدل الشرطة بأية معلومات أخرى.

وشهدت ألمانيا عددا من الهجمات بالسكاكين هذا العام.

يشار إلى أنه في مايو الماضي أصيبت طالبتان في برلين بعد تعرضهما للطعن من قبل رجل يعاني من مشاكل نفسية، وفي أبريل، أصاب طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 26 عاما أربعة أشخاص في حادث طعن في صالة ألعاب رياضية في دويسبورج.

وقال المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في تقرير إن عدد جرائم القتل في ألمانيا في عام 2022 ارتفع إلى 662 من 643 في العام السابق.

