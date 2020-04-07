الحكومة الهندية تضيف شبكة السلع والخدمات إلى قانون مكافحة غسل الأموال

أضافت الحكومة الهندية "شبكة السلع والخدمات" إلى "قانون مكافحة غسل الأموال" الصادر في عام 2002، في محاولة للسماح بتشارك البيانات مع أجهزة إنفاذ القانون.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاحد، بأن الحكومة المركزية أجرت التعديل "لاقتناعها بضرورة القيام بذلك من أجل المصلحة العامة"، بحسب إخطار صادر عن الشئون المالية في وزارة المالية، بتاريخ السابع من يوليو.



وسوف تساعد هذه الخطوة في الحد من عمليات الاحتيال، وتقييد الأعمال المشبوهة، بحسب البيان.



جدير بالذكر أن هيئة "شبكة السلع والخدمات" المركزية، تتبعت فواتير زائفة تصل قيمتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار، على مدار ثلاثة أعوام بدأت في أغسطس من عام 2020، بحسب ما ورد في بيانات حكومية.