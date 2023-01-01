أعرب الموسيقار المغربي نعمان لحلو، عن أمنياته في التعاون فنيًا مع المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد سؤاله عن الفنانين المصريين الذين يتمنى التلحين لهم.

وقال خلال لقاء لبرنامج «السؤال الصعب»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد: «يكفيني فخرًا أن غنى من ألحاني وديع الصافي - الله يرحمه - لكن بدون شك شيرين عبدالوهاب مطربة العرب الأولى في نظري».

وأكد أنه لا يعارض التعاون مع شيرين، رغم المشكلات التي تواجهها حياتها الشخصية، معقبًا: «هذه حياتها الشخصية لا دخل لي فيها، أنا أتكلم عن إنسانة مليئة بالإحساس وعندها دراية ومهنية الغناء كما لم يسبقها أحد».

وخلال اللقاء، عبّر عن يقينيه التام بأن الحدود بين المغرب والجزائر، ستفتح عاجلا أم آجلا؛ لأن الشعبين المغربي والجزائري تجمعهما الكثير من الأشياء المشتركة، كالتقاليد، والزيجات، والدم.

واستطرد: «لا أرغب في التعمق أكثر في الأمور السياسية، لأن المشكلة سياسية بالأساس، وليس لها أية علاقة بالشعوب، ومن هذا المنطلق أصدرت أغنية ( جواهر) والتي تتحدث عن قصة حب بين مغربي وجزائرية، تفرقهما الحدود».