السعودية وفرنسا يؤكدان التعاون في مجال الطاقة النووية

ناقش وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزيرة الطاقة في فرنسا آنياس بانييه روناشيه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال الطاقة النووية والنظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأكدت السعودية وفرنسا، في بيان مشترك اليوم الأحد أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، أن الطاقة إحدى الركائز الأساسية بين المملكة وفرنسا على المدى الطويل، حيث اتفقا على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة والتعاون في مجال الطاقة النووية ضمن إطار عمل سلمي وأمن وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية وتطوير القدرات البشرية.

وأضاف البيان، أن السعودية وفرنسا ملتزمين بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة التي تم توقيعها في الثاني من شهر فبراير 2023، مؤكدا أن كلا البلدين ملتزمتين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

وأشار البيان، إلى التزام السعودية وفرنسا بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي، كما اتفق البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات".