علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أزمة بطل الكنونغ فو عمر شتا، بعد عرض والدته ميداليته الذهبية الفائز بها في بطولة الكونغ فو في إندونيسيا خلال الفترة الماضية، للبيع بمزاد علني؛ لمرورهم بضائقة مادية، مؤكدة أنه مش لا يليق بالدولة ولا بالرياضة المصرية.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، إن منظومة الألعاب الفردية تحتاج إلى وجود موارد مالية لهؤلاء الشباب الذين يبذلون أقصى جهدهم في تحقيق البطولات وتمثيل مصر بين دول العالم، مضيفة «لازم نصرف عليهم وإلا نقول من الأول مش عايزين ألعاب فردية، العيال عايزة ترفع علم بلدها»- بحسب قولها.

وأشارت إلى أن استمرار جمود القوانين وتحجرها لا تراعي هؤلاء الأبطال، سيؤدي ذلك إلى هروبهم من مصر وتوجههم إلى التجنيس، مطالبة بضرورة دعم الدولة وتخصيص موارد مالية للاعبين بدلًا من رواتب الموظفين بالهيكل الإداري في المنظومة الرياضية من خلال تقليل عددهم؛ لأنهم يصنعون المستقبل الرياضي لمصر.

ونوهت إلى خطورة إهمال ملف الألعاب الفردية، وعدم حل المشاكل التي تواجه عددًا من أبطالها والكثير من المحترفين بها، والتي تؤدي إلى هروبهم خارج مصر، مؤكدة أن القطاع الخاص على استعداد لمشاركة الدولة في رعاية المواهب الموجودة في هذه الرياضات.

وظهرت والدة اللاعب عمر شتا بطل مصر في رياضة الكونغ فو، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي أثناء عرضها ميدالية نجلها، للبيع في مزاد علني؛ نظرًا لمرور أسرتها بضائقة مالية، الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا منذ انتشاره.



