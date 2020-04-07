 الصين: 37.7% ارتفاعا في ركاب النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية خلال يونيو - بوابة الشروق
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الصين: 37.7% ارتفاعا في ركاب النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية خلال يونيو

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:03 ص

 

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، ارتفاع عدد رحلات الركاب التي تعاملت معها شبكات النقل بالسكك الحديد الحضرية في البلاد بنسبة 37.7% على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة، والتي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، إلى إجراء إجمالي 2.44 مليار رحلة/راكب عبر شبكات النقل الحضري بالصين في 54 مدينة خلال يونيو الماضي.

وكشفت البيانات أن الرقم جاء أعلى بنسبة 22.6% من متوسط المستوى الشهري المسجل في عام 2019.

وفي أواخر يونيو، كان لدى الصين 295 خط نقل بالسكك الحديد في المناطق الحضرية قيد التشغيل، بطول إجمالي يبلغ نحو 9728 كيلومترا، بحسب الوزارة.


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