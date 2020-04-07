 وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي رئيس وكالة الطاقة الذرية لبحث تصريف المياه من محطة فوكوشيما - بوابة الشروق
الأحد 9 يوليه 2023 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي رئيس وكالة الطاقة الذرية لبحث تصريف المياه من محطة فوكوشيما

سول-د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 10:35 ص

 

التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، أمس السبت، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل إلى البلاد، في اليوم السابق لشرح تحليل مراجعة السلامة للوكالة لخطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" المعطلة.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن بارك التقى برفائيل جروسي، في مبنى الوزارة في سول بعد ظهر أمس السبت، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وفي الاجتماع، ذكر بارك أن حكومة سول حافظت على موقفها بأنه يتعين التحقق من سلامة تصريف اليابان للمياه بشكل موضوعي وعلمي، وأنه يجب التعامل معها بطريقة تفي بالقوانين والمعايير الدولية.

وشرح جروسي للوزير تحليل مراجعة السلامة للوكالة بشأن التصريف المقرر للمياه.

وبعد الاجتماع، قال بارك للصحفيين إن الجانبين أجريا مناقشات معمقة بشأن التعاون بين سول والوكالة حول التحقق العلمي من سلامة تصريف المياه وسبل تبديد مخاوف الكوريين الجنوبيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك