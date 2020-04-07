وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي رئيس وكالة الطاقة الذرية لبحث تصريف المياه من محطة فوكوشيما

التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، أمس السبت، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل إلى البلاد، في اليوم السابق لشرح تحليل مراجعة السلامة للوكالة لخطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" المعطلة.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن بارك التقى برفائيل جروسي، في مبنى الوزارة في سول بعد ظهر أمس السبت، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وفي الاجتماع، ذكر بارك أن حكومة سول حافظت على موقفها بأنه يتعين التحقق من سلامة تصريف اليابان للمياه بشكل موضوعي وعلمي، وأنه يجب التعامل معها بطريقة تفي بالقوانين والمعايير الدولية.

وشرح جروسي للوزير تحليل مراجعة السلامة للوكالة بشأن التصريف المقرر للمياه.

وبعد الاجتماع، قال بارك للصحفيين إن الجانبين أجريا مناقشات معمقة بشأن التعاون بين سول والوكالة حول التحقق العلمي من سلامة تصريف المياه وسبل تبديد مخاوف الكوريين الجنوبيين.