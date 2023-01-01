تايمز: هل يقنع بايدن الناخبين بأن التقدم في العمر يحمل الحكمة؟

تساءلت صحيفة "تايمز" البريطانية عما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع الناخبين بأن العمر يأتي بالحكمة، لافتة إلى أن رحلته إلى المملكة المتحدة وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستختبر مهاراته الدبلوماسية التي شحذها على مدار عقود.

ويصل بايدن إلى لندن، اليوم، في وقت تواجه فيه رئاسته – وفرص فوزه بفترة ولاية ثانية – نقطة تحول.

وذكرت "تايمز" أن معدلات تأييد أدائه في المنصب بين الناخبين الأمريكيين مخيبة للآمال بالمعايير التاريخية، لكنها على الأقل استقرت، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التفوق على معظم التوقعات والاقتصادات الرائدة الأخرى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التضخم آخذ في التراجع، ونتيجة للأمر قد تتجنب الولايات المتحدة، بأعجوبة إلى حد، فترة ركود التي اعتقد معظم خبراء الاقتصاد أنها شبه حتمية قبل بضعة أشهر.

وفي تلك الأثناء، أثارت حالة عدم اليقين السياسية في روسيا في أعقاب تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة احتمالية عدم قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، الامر الذي يحسن آفاق أوكرانيا، التي دعمها بايدن بمساعدات بمليارات الدولارات.

كما بدأت العلاقات مع الصين، التي كانت تتراجع بوتيرة مقلقة خلال معظم فترة ولاية بايدن، في إظهار مؤشرات على التحسن.

وعلى الجبهة السياسية الداخلية، يبدو أكثر ما يتمناه بعض أنصار بايدن في انتخابات العام المقبل – التي يظل مهيمنا عليها الرئيس السابق دونالد داخل الحزب الجمهوري لدرجة أن يصبح مرشحه، لكنه مثيرا للجدل مع الجمهور لدرجة أنه لا يستطبع الفوز بسباق أمام بايدن – معقولاً تماماً.

وأشارت "تايمز" إلى أن جميع تلك الاتجاهات الإيجابية بشكل متواضع بشأن الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والسياسات الداخلية تعد جديدة وخافتة بما يكفي لدرجة أنها يمكن أن تتغير بسهولة من الآن وحتى انتخابات 2024.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك شكوك عامة تخيم على آمال بايدن في إعادة انتخابه، وتتمثل في شكوك الناخبين بشأن ما إذا كان الرئيس ذو الثمانين عاماً يتمتع بالحيوية والقوة العقلية لفترة ولاية ثانية فيما قد يكون أصعب وظيفة في العالم.

ولكن حتى المدافعين عن بايدن يقرون بأنه تباطأ قليلًا في ظهوره العام؛ حيث يبدو ببساطة أكبر سناً، بحسب "تايمز"، مشيرة إلى أن المشكلة المتعلقة بالعمر يعقدها الوضع العام المنخفض لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تأتي بعد بايدن في ترتيب ولاية الرئاسة.

وألمح الجمهوريون بالفعل إلى اعتزامهم إجراء حملات ضدها وكذلك ضد بايدن، كوسيلة لزيادة المخاوف بشأن قدرة بايدن.

ويصر بايدن، بالطبع، على أن الوجه الآخر للتقدم في العمر يتمثل في الخبرة الطويلة في التعامل مع المشكلات الصعبة على الصعيدين الوطني والعالمي. ورأت "تايمز" أن زيارته إلى لندن، التي سيتبعها قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، ستختبر هذه الحجة.

وأشارت "تايمز" إلى أن بايدن داعم فخور بالتحالفات الأمريكية التقليدية، والذي أجرى حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة بصفته قائد سيعمل على تقوية تلك الروابط، بما في ذلك العلاقة الخاصة مع المملكة المتحدة.

لكنه أثار التساؤلات عندما اختار عدم حضور تتويج الملك تشارلز الثالث، وأغضب الآن كثيرين داخل المملكة المتحدة بما يبدو أنه إحباط لجهود وزير الدفاع البريطاني بن والاس لأن يصبح الأمين العام الجديد للناتو.

وعلى نطاق أوسع، يمثل المشهد غير المعتاد للسياسة الأمريكية هذه الأيام صعوبة لمعرفة كيفية قياس نقاط قوة وضعف بايدن السياسية بدقة.

وحدد استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب" للتحليلات والاستشارات الأمريكية، معدل تأييد أداء بايدن في منصبه حاليا بنسبة 43%. وتعد هذه النسبة أفضل من الأسابيع القليلة الماضية، لكنها تظل قليلة نسبيا وفقا لأحدث المعايير.