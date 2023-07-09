الرئيس الألماني: لا يمكن لبرلين معارضة تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بأن على حكومة بلاده أن تقبل توريد الولايات المتحدة لذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

في الوقت نفسه، قال شتاينماير في المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم الأحد، إن موقف الحكومة الألمانية المعارض لتوريد ذخائر عنقودية لا يزال صحيحا "لكنها لا يمكنها أن تقف في طريق الولايات المتحدة في الموقف الراهن".

ونوه شتاينماير بأنه كان وقع في أوسلو على معاهدة حظر الذخائر العنقودية في عام 2008 وذلك عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية الألماني وأردف: "أنا طرف في هذا".

وأعرب شتاينماير عن عدم ممانعته للقيام بمعالجة مبدئية لعلاقات بلاده مع روسيا حتى هجومها على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي قائلا إنه لا يمانع في ذلك على الإطلاق.

وتابع شتاينماير أن "بعض الأمور سيتم تصحيحها في أثناء هذه المعالجة وتحديدا الانطباع بأنه كان هناك نوع من السذاجة أو حتى الخنوع حيال روسيا. بل إن العكس هو الصحيح".

وقال شتاينماير إنه ليست ألمانيا وحدها بل إن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حاولت خلق بنية أمنية في أوروبا بمشاركة روسيا " لكن هذا لم يفلح في نهاية المطاف. كما أننا لم نتمكن من هذا أيضا".

وطالب شتاينماير باستخلاص استنتاجات من هذا للمستقبل قائلا: "وللأسف فإن هذا يعني أن الأمن في أوروبا في المستقبل لن يتم تقاسمه مع روسيا بل إننا سنحمي بعضنا البعض من خلال تقديم نفقات هائلة لميزانيات دفاعنا من أجل توفير حماية أفضل لأوروبا وحماية أفضل للحلف ولشعبنا في ألمانيا".