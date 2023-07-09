الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، تم قبول أوراق اعتماد السفير الجزائري، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، ووزير شئون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وفي مايو الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية تعيين السفير السابق في سوريا، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، كمال بوشامة، سفيرًا جديدًا في دمشق.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، في بيان لها إن «الحكومة السورية وافقت على اعتماد كمال بوشامة سفيرًا مفوضًا فوق العادة للجزائر، وذلك خلفًا للسفير لحسن تهامي الذي كان عيّن نهاية 2019».

وسبق أن عيّن بوشامة سفيرًا للجزائر في سوريا، منذ استلام رئيس النظام السوري بشار الأسد، مقاليد الحكم عام 2000، حتى عام 2004، ليبتعد بعدها عن المشهد السياسي الجزائري حتى عام 2022، بعد تعيينه عضوًا في مجلس الأمة الجزائري ضمن الثلث الرئاسي.

ورفضت الجزائر عام 2011، سحب سفيرها، عمار بلاني، بعد قرار صدر عن الجامعة العربية يدعو إلى سحب سفراء الدول العربية من سوريا، مبررة أنه أمر سيادي للجزائر، ولن تلتزم به.

وقادت الجزائر جهودًا لدعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للقمة العربية التي عقدت في الجزائر في نوفمبر 2022، لكن مواقف بعض الدول العربية الرافضة لعودة النظام حالت دون ذلك، قبل أن يترأس الأسد وفد بلاده خلال قمة «جدة» في السعودية في 19 من مايو الحالي، بعد إلغاء تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية.