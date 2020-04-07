الطيران الروسي يضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

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ذكر رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن الطيران الروسي قصف 3 نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، ومواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال سافتشوك في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية وقنابل على 3 نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، ومواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، وغابات سيريبريانسكوي، ونيفسكوي وتيرني".

وقصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت الروس خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات، بحسب سافتشوك.

وبالإضافة لذلك، تم خلال سجال مدفعي تدمير مدافع هاوتزر من طراز "دي- 30" تابعة للروس، وطواقم هاون 120 ملم، ودمرت أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" معقل للروس، بحسب سافتشوك.