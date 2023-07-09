كامل الوزير عن واقعة جزار المونوريل: راجل بسيط كان مبسوط بالعمود

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على واقعة جزار المونوريل، الذي شوهد وهو يعلق جزارته على أحد أعمدة المشروع القومي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «اللي حصل منه قلة خبرة.. جزار بسيط وكان مبسوط بوجود عمود المونوريل قدامه».

وأضاف: «فيه ناس قالت إن الجزار خرم العمود.. الكلام ده محصلش.. الفتحة اللي ظهرت في الصورة هي نقطة مساحية»، مشيرا إلى أن الجزار لم يتعمد التخريب.

ولفت إلى أن الجزار تتم محاسبته على الفعل لأن هذا المكان ليس مخصصا لتعليق الجزارة عليه، وحتى لا تتكرر هذه الممارسة، موضحا أن الهدف من المساءلة ليس انتقاما ولا تعذيبا لكن حتى لا يتكرر هذا السلوك.

وأفاد بالاتفاق مع إحدى الشركات على وضع نماذج إعلانات على أعمدة المونوريل لتجميل شكلها والاستفادة منها ماديا.