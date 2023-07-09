وزير النقل: توجيه رئاسي بتوفير محطة خدمة كل 25 كيلو مترا على الطرق

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن هناك توجيها رئاسيا بتوفير محطة خدمة كل 25 كيلو مترا على الطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذه المحطات لن تقتصر على تقديم الوقود، لكنها ستقدم مختلف الخدمات بما في ذلك الصيانة.

وتحدث عن تكرار أعمال التطوير في طريق الإسكندرية الصحراوي، قائلا إنها أجريت مرتين، في غضون آخر تسع سنوات، وفسّر ذلك بأن مصر تميل في اتجاه الغرب.

ولفت إلى أنّ أعمال التطوير التي أجريت في 2013، لم يكون يواكبها مشروعات زراعية عملاقة مثل زي الدلتا الجديدة، وهو ما تطلب التطوير من منظور جديد.

وشدد على أن العائد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها يتحقق من اليوم الأول من إنشائها، وذلك من خلال توفيرها فرص عمل.

وأكّد أن مصر تعمل على أن تكون مركزا إقليمي للوجستيات، من خلال الربط بين مختلف الموانئ، ما سيكون له مردود كبير.