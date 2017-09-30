السعودية: تدخل جراحي من 6 مراحل ينهي شلل طفلة ويمكنها من المشي

نجح تدخل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة السعودية في معالجة طفلة مصابة بشلل دماغي وتمكينها من المشي.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن الطفلة البالغة من العمر أربعة أعوام كانت تعاني من شلل دماغي انعكس على قدرتها الحركية وتسبب لها بشلل رباعي في الأطراف الأربعة، كما أدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد بالمفاصل وعدم مقدرة الطفلة على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.

وأشار إلى أنه وبعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة، قرر الفريق الطبي المعالج للحالة القيام بتدخل جراحي تم فيه إطالة للأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين في عمليات جراحية على ست مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة ثلاث ساعات.

وأكد التجمع أن العمل الجراحي الدقيق تكلل بالنجاح ووضع الطفلة مستقر، حيث تمكنت من المشي بصورة طبيعية بعد إزالة الجبيرة الجبسية.