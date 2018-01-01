البرتغالي بينتو يقترب من تدريب المنتخب الإماراتي

من المتوقع أن يُعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة عن إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو بينتو بعقد يمتد لثلاثة أعوام، خلفا للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حبيث يتواجد المدرب حاليا في دبي.

ويأتي التعاقد مع بينتو(53 عاما) لتصحيح مسيرة وأداء المنتخب الإماراتي في ظل عدم قناعة الكثيرين بما قدمه المدرب الأرجنتيني منذ توليه المهمة، وسوف يصبح الشغل الشاغل للبرتغالي الجديد هو كأس أمم آسيا2024، والبحث عن طريق لكيفية التأهل إلى مونديال 2026.

ووصل المدرب البرتغالي بينتو، والذي استقر اتحاد الكرة على اختياره خلفاً لسلفه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي انتهت مهمته مع الفريق قبل شهور، ويأتي اختيار البرتغالي بحكم درايته الكبيرة بالكرة الآسيوية ومنتخبات شرق وغرب القارة، حيث قاد المنتخب الكوري الجنوبي منذ أغسطس 2018 وحتى ديسمبر 2022، حين أعلن استقالته من منصبه بعد وداع كأس العالم مع كوريا الجنوبية من دور الستة عشر أمام البرازيل.

وقاد بينتو منتخب كوريا الجنوبية في 57 مباراة، فاز في 35 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 9 مباريات فقط، منها مباراتين في مونديال الدوحة 2022.

وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف البرتغال، بعد أن حصدت 4 نقاط من تعادلها السلبي أمام أوروجواي، وهزيمتها 2/3 أمام غانا، وفوز مثير 2/1 على البرتغال، كما سبق وأن خاض المدرب البرتغالي مع كوريا الجنوبية منافسات كأس آسيا 2019 وودع البطولة من دور الثمانية أمام قطر.