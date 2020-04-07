وزير الرياضة يدعم لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد الخسارة أمام المغرب

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأوليمبي على الأداء في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام المغرب،

وكان المنتخب المغربي قد توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد فوزه على مصر بهدفين لهدف مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبدالله.

وقال أشرف صبحي: " كسبنا اليوم منتخب قويًا متأهلًا للأوليمبياد للمرة الثانية على التوالي، والذي يعد إنجاز رياضي كبير للرياضة المصرية، نثمن الأداء الرائع والمشرف خلال البطولة وخاصة في النهائي أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور ورغم لعب المنتخب غير كامل العدد منذ بداية المباراة".

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا والمنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف المنافسات، مشيرًا إلى حرص الوزارة طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية من تحقيق الطفرة الرياضية الغير مسبوقة.

وأشار أشرف صبحي، إلي التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، مؤكدًا أننا ننتظر منتخبنا الأوليمبي في أوليمبياد باريس من أجل تحقيق أفضل أداء وتحقيق مراكز متقدمة وليس تمثيلًا مشرفًا.

وذكر الوزير : "نعمل دومًا علي دعم وتطوير الرياضة المصرية ووصولها إلى مراحل العالمية، وذلك من خلال توفير المنشآت الرياضية الحديثة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية وكشف مواهبهم الرياضية من خلال عدد من البرامج والمبادرات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مثل كابيتانو مصر، وأصبحت مصر من أهم الدول أفريقيا والشرق الأوسط تطورًا في مجال الرياضة".

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية في كافة الألعاب الفردية والجماعية وعلى مستوى المنتخبات؛ تجلت في النتائج التي يحققها منتخبنا الأوليمبي، وكذلك أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخب طوال البطولة وخاصة خلال المباراة النهائية لافتًا إلي أن هذا المنتخب يمثل جيل واعد للمنتخب الأول ولمستقبل الكرة المصرية.