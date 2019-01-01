تمر اليوم 9 يوليو الذكرى الثانية لوفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، كما نعتها رئاسة للجمهورية في بيان جاء به، أنها قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

ولجانب كونها قرينة رئيس الجمهورية، كان لجهيان السادات نشاطا كبيرا في العمل العام؛ وكان لها مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، منها تأسيس جمعية «الوفاء والأمل».

وعلى الجانب الإنساني، تميزت السادات بفلسفة خاصة وقناعة لإدارة حياتها، وعبرت عن ذلك بأحد فصول كتابها "أملي في السلام" الصادر عن دار الشروق.

* لا أفكر في عمري

تقول السادات: "أنا بصراحة لا أفكر كثيرا في عمري، فأنا نشطة وأتمتع بصحة جيدة لديَّ أسرتي وأصدقائي، وأخرج، وأسافر بالطائرة ذهابا وإيابا بين واشنطن والقاهرة عدة مرات سنويًّا".

وعن أحد الشحصيات التي استمدت منها فلسفتها، أشارت لما كتبه نجيب محفوظ الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل في الأدب، وأحد كتابها المفضلين في كتابه أصداء السيرة الذاتية يقول: "أناس شغلتهم الحياة، وآخرون شغلهم الموت، أما أنا فقد استقر موضعي في الوسط".

* اعمل لدنياك واعمل لآخرتك

وتواصل: "فالعمر، مثل الوقت، ليس له أهمية كبيرة لدى معظم المصريين وفي الدين الإسلامي نقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وكل من هاتين العبارتين تعبر بالضبط عن منهجي في الحياة".‏