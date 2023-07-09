إغلاق التصويت في أوزبكستان وسط توقعات بفوز سهل للرئيس ميرزيوييف

أغلقت لجان الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، في انتخابات الرئاسة في أوزبكستان، وسط توقعات بأن يحقق الرئيس الحالي، شوكت ميرزيوييف، فوزا سهلا في تلك الدولة الواقعة بوسط آسيا.

من المقرر أن تُعلن النتائج غدا الاثنين، في انتخابات لم يكن فيه أمام الرئيس، 65 عاما، متنافسون حقيقيون، حيث اُعتبرت حظوظ ثلاثة مرشحين آخرين متدنية.

وكان ميرزيوييف قد دعا إلى انتخابات مبكرة بعد تعديل دستوري عدل فترة الرئيس إلى سبعة أعوام بدلا من خمسة، من بين تغييرات أخرى.

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 70% في الساعات الأخيرة من النهار. ويحق لحوالي 19.6 مليون أوزبكي الإدلاء بصوتهم .

كان الأوزبكستانيون قد صوتوا في مايو لصالح التعديلات الدستورية بنسبة أغلبية بلغت 90.21%.

وتُقلص التعديلات حجم البرلمان، كما تُقصر فترة حكم الرئيس إلى فترتين، وإن كان كل فترة تبلغ 7 سنوات.

لكن لن يتم احتساب الفترتين الرئاسيتين السابقتين لميرزيوييف، الذي يتولى السلطة منذ عام 2016.

ولا يزال ناشطون في مجال الحقوق المدنية يشتكون من انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية السوفيتية السابقة في عهد ميرزيوييف، غير أن الرئيس فتح البلاد أيضا قليلا على الغرب.