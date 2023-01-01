رئيس الوزراء يشهد اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية بالعلمين الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركيزة أساسية لتطوير حياة المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني، إلى كيان قائم على تكنولوجيا التحول الرقمي والإجراءات المميكنة، لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة عمل مناسبة لأداء الخدمات، بما يسهم في تحقيق فاعلية الأداء وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال مشاهدة، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من أمام مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك لتخدم محافظتي الإسكندرية ومطروح، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس مختار عبداللطيف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في وسائل تقديم الخدمات الحكومية؛ تيسيرا على المواطنين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتصميم حملة إعلامية موسعة للترويج لهذه المراكز المتنقلة؛ لتعريف المواطن المصري بأهميتها، على أن تشمل الحملة الترويجية تحديد أماكن تمركز هذه السيارات المتنقلة بدقة، والتعريف بالخدمات التي تقدم من خلالها، وكيفية الحصول عليها، وكذا مواعيد عمل تلك المراكز المتنقلة، وتكلفة كل خدمة مقدمة، مع مراعاة تحديد الخطوط الساخنة التي يمكن من خلالها التواصل مع مقدمي الخدمة.

بدورها.. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجموعة المراكز الجديدة تأتي استمرارا لجهود تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، خاصة المراكز التكنولوجية المتنقلة، لما تتمتع به من مرونة التحرك إلى المواطن، ولا سيما في الأماكن التي تشهد تكدسا وكثافات سكانية مرتفعة، وكذا الأماكن النائية، وذلك في إطار مشروع "خدمات مصر"، الذي يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، كما تأتي تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تحرص على توفير جودة حياة للمواطن المصري في مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من تطوير 53 مركزا تكنولوجيا متنقلا سيتم الدفع بها خلال الأيام المقبلة، تقدم خدمات التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات مصدرات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية/ قطاع الأحوال المدنية، ليصل إجمالي عدد المراكز التي تم الانتهاء من تطويرها إلى 250 مركزا متنقلا.

ولفتت إلى الانتهاء من هذه المراكز المتنقلة لخدمة المواطنين من الإسكندرية إلى مطروح والمصطافين خلال أشهر الصيف؛ حيث تشهد المحافظتان الساحليتان كثافة عالية من المواطنين خلال تلك الأشهر، ولذا فقد تمت مراعاة أن نتوجه بمختلف الخدمات الإلكترونية إلى المواطن؛ من أجل التيسير عليه، وتقديم الخدمات التي يحتاجها دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات الرئيسية أو الفرعية التي تقدم تلك الخدمات.

وأكدت الوزيرة، مواصلة العمل والجهود المبذولة لتوافر المزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة والثابتة لتغطي جميع المحافظات، ذاكرة أنه من المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام المالي "2023- 2024"؛ من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية.