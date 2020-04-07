تحدث الفنان وليد توفيق، عن أغنيته الجديدة «أصحاب السعادة» والتي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قائلًا إنه يقدمها لكل أصحاب السعادة وأحبائه في مصر والوطن العربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه التقى الملحن محمد يحيى، منذ فترة في دبي، وأخبره رغبته في تقديم أغنية صيفية يصورها في مصر.

وأضاف أنه كان من المقرر أن يقدم فقرة غنائية ضمن حفل ملكات الجمال في الغردقة، لافتًا إلى أن الفرصة كانت مناسبة لتصوير الأغنية، وإبراز الجمال الذي تتمتع به مصر.

وعقب «أديب» على قول الفنان: «الغردقة حلوة أوي يا وليد، حاسس إن مفيش أحلى من الغردقة، متغردقة جامد يعني.. كنت كلمني يا آخي آجي أساعدك لو محتاج حاجة، وجهة نظر فنية أو سياحية، برضه مهم».

ومازحه الفنان، بقوله: «والله يا عمرو حاولت أكلمك ورحمة أبويا أكثر من مرة، بس أنت كنت برا مصر»، بحسب تعبيره.

ولفت «توفيق» إلى أن الأغنية من كلمات أحمد المالكي ولحنها محمد يحيى، ليشيد الإعلامي بالأجواء المحيطة بالفنان والبهجة الموجودة في الصورة.

ورد عليه الفنان، قائلًا: «أنت شايف النسوان يا عمرو ربنا يستر علينا، أنا بحبك وبحب برامجك وبتابعك ديما، ومصر غالية على قلبي وكل العرب»، وفقًا لوصفه.

وعلق الإعلامي، مازحًا: «المرة الجاية افتكر أخوك»، ورد الفنان: «خلاص بإذن الله المرة الجاية في حفل ملك جمال الرجال مش النسوان»؛ ليختتم «أديب»: «لا المرة اللي بعدها إن شاء الله.. الرجالة دي ربنا معاك».

وطرح النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان «أصحاب السعادة»، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكل المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.