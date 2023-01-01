مدرب الاتحاد: قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي الأفضل في إفريقيا

يرى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وكان يستحق تسجيل هدف على الأقل في المباراة.

الأهلي حقق الفوز 2-0 على الاتحاد السكندري في المباراة الؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال زوران في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «في البداية أهنئ الأهلي على الفوز، فهو الأفضل في إفريقيا.. لكن الهزيمة جاءت لخطأ ارتكبه محمد فارس وهو لاعب صغير السن، وتسبب في ركلة جزاء، أما الخطأ الثاني فكان دفاعيا أيضًا».

وأضاف: «قدمنا أداءً قويًا في الشوط الأول، بينما أحرز الأهلي هدفين من 3 هجمات، أتيحت لنا عدة فرص ولو سجلنا هدفا لأصبحت النتيجة عادلة.. نزول أموتو لم يضف شيئا بل العكس كان الهجوم فعالًا أكثر قبل نزوله».

وأتم: «لدينا غيابات عديدة لأسباب فنية مثل الثلاثي هشام صلاح، وأحمد عادل ميسي، وإبراهيم حسن، فضلا عن إصابة مابولولو.. والأهلي يملك دكة بدلاء قوية، حاولنا أن نجاريه، وفي النهاية سنطوي صفحة هذه المباراة».