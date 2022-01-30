سياسي ألماني بارز يصف حزب البديل من أجل ألمانيا بــ «العدو»

استبعد السياسي الألماني البارز في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر الدخول في أي تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بعد أن حقق زيادة ملحوظة في أعداد المؤيدين بأحدث استطلاعات الرأي.

وعلى الصعيد المحلي، قالت أحزاب ألمانية أخرى منذ فترة طويلة إنها لن تدخل في ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تأسس قبل عشر سنوات فقط، ويعيد لذاكرة العديد من الألمان الماضي النازي للبلاد.

لكن في استطلاع حديث للرأي، تفوق حزب البديل من أجل ألمانيا على جميع الأحزاب في ألمانيا بنسبة 21%، إذا تم إحصاء نسب كل من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر البافاري، الاتحاد الاشتراكي المسيحي، بشكل منفصل.

وأثارت مثل هذه الاستطلاعات، وفوز حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات محلية، مخاوف برلين والآن تعرب بروكسل أيضا عن رأيها.

وصرح فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر مجموعة حزبية في البرلمان الأوروبي، لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد بأن "جدار الحماية باق".

وقال إن الحزب اليميني المتطرف يريد تدمير تيار يمين الوسط في ألمانيا المتمثل في الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي المسيحي، والذي هو أيضا عضو فيه.

وتابع "هذا هو السبب في أنه بالنسبة لنا ليس مجرد منافس سياسي بل خصم وعدو".

وتجري الانتخابات الأوروبية المقبلة في 9 يونيو من العام المقبل في ألمانيا. ويريد حزب البديل من أجل ألمانيا القضاء على الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الحزب هو الأكثر شعبية في الشرق الشيوعي السابق، لكن فيبر قال إن أولئك الذين يصوتون لليمين المتطرف يجب أن يعلموا أنهم يخاطرون بكل وظيفة ثانية في ألمانيا.

وتابع "نحن نعيش من الصادرات. وأي شخص يشكك في السوق الأوروبية الموحدة يدق مسمارا في نعش ازدهارنا. وبنفس الطريقة، يتعرض أمن ألمانيا للخطر لأن حزب البديل من أجل ألمانيا ليس سوى حامل سرج لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".