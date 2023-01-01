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وزيرة الخزانة الأمريكية: لا يزال من المبكر للغاية استبعاد خطر حدوث ركود اقتصادي

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:58 م

لم تستبعد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خطر حدوث ركود أمريكي، قائلة إنه "مناسب وطبيعي" من أجل أن يعتدل النمو، وإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت يلين في نص مقابلة سيتم بثها ببرنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد إن خطر الركود "ليس أمرا غير مطروح". وقالت من بكين بعد اجتماع مع كبار القادة الصينيين إن نمو الوظائف شهريا يتباطأ كما هو متوقع بعد أن ظل عند "مستوى مرتفع".

وقالت يلين: "لدينا اقتصاد قوي، وسوق عمل كبيرة، وتضخم مرتفع للغاية، وهو مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكنه يتراجع مع مرور الوقت". وقالت "إن أملي واعتقادي أن هناك مسارا لخفض التضخم في سياق سوق عمل قوية وبيانات أرى أنها تشير إلى أننا نسير في هذا المسار".

كانت يلين في زيارة إلى بكين مدتها أربعة أيام، حيث وصفت مباحثاتها مع نظرائها الصينيين بأنها تسهم في تقريب العلاقات الثنائية لأن تقف على "أرض صلبة". كان تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد أدى إلى حرب تجارية انتقامية وتصعيد القيود على تكنولوجيات رئيسية مثل الرقائق الالكترونية.

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