الهيئة العربية للتصنيع: أنتجنا 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا بأياد ومكونات مصرية

كشف اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن دور الهيئة في تصنيع 20 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لتقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن هذا المشروع تم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تجهيز هذه المراكز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنه جرى تجهيز السيارات من الألف للياء داخل مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن كل ما هو في هذه العربات إنتاج محلي.

وأشار إلى أن السيارات عبارة عن مركز تكنولوجي متنقل، يؤدي خدمات الشهر العقاري بالكامل مثل الأماكن الثابتة تمامًا، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات السجل المدني كاملة، موضحًا أنها مزودة بكل وسائل الراحة من أجهزة مكيفة وطابعات وأجهزة الكمبيوتر والإنترنيت، مشددًا على أن كل محتوياتها محلية الصنع وبأيدٍ مصرية.

ولفت إلى أن إجمالي السيارات التي أُنتجت حتى الآن 53 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، هذا إلى جانب تجهيز 200 سيارة أخرى، وستنتشر خلال الأيام المقبلة على طرق مصر المختلفة لتؤدي الخدمات للمواطنين، منوهًا أن واحدة من أبرز مميزات هذه المراكز توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأضاف ان وزارة التخطيط ستتولى مهمة توزيع هذه المراكز المتنقلة على أنحاء الجمهورية، لتذهب إلى القرى والمراكز والنجوع، وكذلك الطرق السريعة خاصًة في فصل الصيف وتمكين المصطفين من إنهاء الأوراق الخاصة بهم.

وذكر أن كل سيارة تتضمن 3 مكاتب، وتسع 4 مواطنين في الانتظار لحسن الانتهاء من حصولهم على الخدمات المختلفة، مؤكدًا أنه تم تجهيز أخر 30 سيارة خلال 21 يومًا.

ولفت إلى أن هناك طلبات من ليبيا لتزويدهم بمثل هذه المراكز التكنولوجية المتنقلة، مشددًا أن وزارة التخطيط اتجهت نحو زيادة عدد السيارات.